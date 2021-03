Coronavirus: contagi dimezzati in una settimana

Scendono i contagi da Covid-19 a Lozzolo, Roasio e Lenta. Dopo l’impennata della scorsa settimana i numeri ora sono in calo. A Roasio attualmente le persone risultate positive sono 6. La scorsa settimana erano ben 12. Gian Mario Taraboletti, sindaco di Roasio, già prima che la Regione Piemonte diventasse 'zona rossa' aveva messo in campo una serie di restrizioni per contrastare i contagi. Misure che in certi casi erano anche state criticate dalla popolazione ma che evidentemente hanno contribuito a far diminuire la diffusione del virus. Situazione in netto miglioramento anche a Lozzolo con numeri in discesa passando dai 13 positivi del 12 marzo agli attuali 7. Anche Lenta registra un miglioramento passando da due ad un unico caso positivo in paese.