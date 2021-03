Contagi in lieve salita, ma la situazione è sotto controllo

Coronavirus: a Tronzano i contagi sono in lieve salita, ma la situazione è sotto controllo. Nell'ultima settimana c'è stato un aumento di una decina di casi, che hanno raggiunto quota 30. "Ma i nostri concittadini colpiti sono meno della metà di quelli di novembre - sottolinea il sindaco Michele Pairotto - Rispetto allo scorso autunno notiamo poi che il virus colpisce in forme più leggere. E nella maggior parte dei casi l'infezione sparisce dopo dieci giorni". Tuttavia il numero relativamente basso dei contagi non è un risultato scontato, afferma il sindaco. "Il merito è anche dei nostri concittadini che stanno prestando molta attenzione".