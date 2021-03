Borgo d'Ale: addio a Lodovico Drebertelli, geometra che amava il ciclismo

Coronavirus: Borgo d'Ale i casi sono stabili ma si piange la morte di Lodovico Drebertelli. Notizie incoraggianti arrivano anche da Alice Castello.

A Borgo d'Ale i valori oscillano poco sopra quota 20. Qui la notizia più rilevante legata al Coronavirus è purtroppo quella di un decesso. Tanto più che Drebertelli era una persona molto conosciuta: sia per la sua attività di geometra che per la sua passione per il ciclismo, che ha praticato per molti anni.

Negli ultimi giorni ha imboccato la discesa anche la curva dei contagi ad Alice Castello, che specialmente nella prima settimana di marzo aveva destato preoccupazione. Ora i casi sono meno di 40.