A Gattinara contagi in calo: ora sono 31 i positivi

Gattinara: contagi in calo in città. Ad oggi sono 31 le persone positive al Covid-19. Un risultato in miglioramento rispetto ai 41 della settimana scorsa. "Non può che essere una buona notizia questo calo dei contagi" commenta il sindaco Daniele Baglione.

Intanto, giovedì 18 marzo, in città è stato inaugurato il nuovo punto vaccinale nella palestra di via San Rocco. Gli ampi spazi di cui è dotata la struttura hanno consentito, già dal primo giorno, di somministrare il farmaco 140 persone, a cui se ne aggiungeranno altre 500 nei prossimi giorni. Il punto vaccinale servirà sia Gattinara che i paesi limitrofi. "Sono soddisfatto perché diamo al territorio un servizio fondamentale e una risposta significativa per combattere questa epidemia e per tornare quanto prima alla normalità" sottolinea il primo cittadino.