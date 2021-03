A Cigliano diminuiscono i contagi, in lieve aumento a Moncrivello

Coronavirus: contagi in discesa a Cigliano, dove in un solo pomeriggio si sono registrate 10 guarigioni, mentre a Moncrivello si registra un lieve incremento.

Cigliano è sempre più un'eccezione di questa nuova ondata di Coronavirus. Rispetto ai centri vicini e all'incidenza media per numero di abitanti, i suoi numeri sono decisamente bassi. In particolare da ieri, sabato 20 marzo, quando in poche ore i casi sono scesi da 28 a 18. Un piccolo record che fa ben sperare per il futuro, comunque incerto. A Moncrivello invece il bilancio tra guariti e nuovi infetti è positivo, nonostante gli scostamenti siano di lieve entità. Una settimana fa il bollettino segnalava 5 casi, mentre l'ultimo aggiornamento ne riporta 8.