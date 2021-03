Trino: la "task force" vaccinale conta già su 34 volontari

Prosegue con ottimi risultati la campagna di reclutamento del Comune di Trino per la task force dei vaccini al mercato coperto. Partita qualche giorno fa, ha raggiunto quota 34 adesioni di volontari che si sono dati disponibili per le vaccinazioni nel nuovo punto trinese. Si tratta di medici, infermieri e amministrativi.

"Stiamo però ancora cercando personale così da sfruttare al massimo le potenzialità della struttura - sottolinea il sindaco Daniele Pane - Servono soprattutto ancora medici, pediatri e odontoiatri. C’è ancora tempo per aderire alla nostra task force comunale, organizzata in collaborazione con l’Asl di Alessandria, e per chi vorrà aderire come volontario è sufficiente scrivere a [email protected] Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti".

Intanto il Comune di Trino comunica che la biblioteca civica “Favorino Brunod” continua ad essere aperta al pubblico per il prestito libri. E' vietato l’accesso alle sale lettura e studio. E' possibile riportare i volumi e ritirare i nuovi libri previa prenotazione telefonica al numero 0161-829062 o via e-mail a [email protected] dal martedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 14,30 alle 18,30, il sabato dalle 10 alle 12. I nuovi libri devono essere prenotati telefonicamente e saranno preparati dal personale della biblioteca e ritirati direttamente al bancone. E’ possibile consultare il catalogo on–line sul sito http://www.librinlinea.it/search/public/appl/search.php alla voce cerca. Si può accedere all’area prestito una sola persona alla volta, munita di mascherina e previa disinfezione delle mani. L’utente che restituisce il prestito è pregato di posizionare il volume all’interno della scatola che trova al bancone che verrà ritirato dal personale addetto e posto in quarantena. Tutti i locali e i libri vengono sanificati periodicamente. Sono inoltre presenti molteplici novità librarie.