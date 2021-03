Primule piantate contro la discarica di cemento-amianto

Santhià: nel Bosco per la Città si piantano primule contro la discarica di cemento-amianto. Chiunque può contribuire mettendone a dimora una. Lo ha già detto con la raccolta firme, con le riunioni e con i ricorsi in tribunale. Ora lo dice anche con un fiore. Il no al progetto di discarica nel Brianco torna ad essere scandito dal Comune con un'iniziativa che punta a mantenere alta l'attenzione sul tema.

Nell'area verde santhiatese, vicino alla panchina tricolore, è stato predisposto uno spazio che ha già iniziato ad accogliere i primi fiori. Una volta riempita, l'aiuola sarà immortalata con una foto che il Comune invierà alla Provincia di Biella, cioè l'ente cui spetta valutare ed eventualmente concedere l'autorizzazione alla discarica. "Ringraziamo i volontari del Bosco per la bella idea - afferma il vicesindaco Angela Ariotti - Ciascuno può partecipare acquistando una primula e piantandola nell'area ancora libera". Il motivo di questa creazione sarà spiegato in una lettera, che il Comune allegherà alla foto indirizzata a Biella. "Continuiamo a essere preoccupati per il progetto previsto nel Brianco, a poche decine di metri dal confine con il nostro territorio" sottolinea il vicesindaco. Tanto più che in questo periodo la procedura di valutazione sembra essere in stallo. Lo scorso dicembre era arrivata la sentenza del Consiglio di Stato che respingeva il ricorso dei Comuni di Santhià, Cerrione e Verrone, eliminando quindi l'ultimo ostacolo in grado di annullare l'esame del progetto.

Nel frattempo però la società proponente, Acqua & Sole, ha chiesto una sospensione per adeguare il piano a nuove normative in materia, entrare recentemente in vigore. Al termine di questa revisione la Provincia dovrebbe convocare una nuova conferenza dei servizi. "Noi chiediamo che la discarica non venga realizzata - sintetizza Ariotti - E continueremo a ribadirlo in ogni modo agli enti competenti".