Donazioni dalle famiglie degli ospiti del centro Alzheimer

Varallo: nuove donazioni dalle famiglie degli ospiti al centro Alzheimer 'Cavagnino' di Portula, sintomo del gradimento per il servizio offerto, ma anche di attenzione ai bisogni dei soggetti più fragili. Gesti apprezzati dal presidente dell’Unione Montana Valsesia, Pierluigi Prino, che ha preso carta e penna per ringraziare personalmente i donatori: "Ho inviato i miei personali ringraziamenti alle famiglie che hanno offerto il loro contributo a favore del Centro Diurno Autonomo Alzheimer di Portula - sottolinea - perché con il loro generoso gesto hanno espresso l’apprezzamento per il servizio ricevuto dai loro cari, ospiti della struttura, e nello stesso tempo hanno dato la possibilità al centro di dotarsi di nuovo materiale, per far crescere sempre di più la qualità dei laboratori di stimolazione cognitiva e attività ludico-ricreative rivolti agli ospiti. Il valore dei nostri centri - continua - è proprio quello di poter garantire alle famiglie ed ai pazienti un’assistenza specializzata, da parte di personale molto attento non solo all’aspetto tecnico ma anche a quello umano".

Per entrambe le famiglie che hanno effettuato donazioni, Pierluigi Prino ha predisposto una lettera contenente l’espressione della gratitudine sua e dell’ente che presiede: "Voglio ringraziare la vostra famiglia ed i colleghi di lavoro del signor Massimo - ha scritto alla famiglia Piletta e Barison di Coggiola - per le donazioni in memoria del signor Marco e della signora Fernanda: il gesto è particolarmente apprezzato perché porterà sicuro beneficio agli ospiti del centro"

Analogo messaggio del Presidente per la famiglia Tazzoglio di Quarona: "Ringrazio a nome dell’Unione Montana Valsesia la vostra famiglia ed anche i vicini di casa per la donazione che verrà utilizzata per acquistare nuovo materiale per i laboratori del Centro - ha scritto inoltre Prino – poter attingere a materiale sempre più aggiornato è fondamentale per proporre attività finalizzate al mantenimento delle attività residue dei pazienti".