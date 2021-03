Aiuto ai genitori lavoratori che non possono affidare i figli ai nonni

Borgo d'Ale: dal Comune è in arrivo un contributo per i genitori che lavorano e non possono affidare i figli ai nonni o altri parenti. E' un sorta di bonus baby sitter in formato locale. L'iniziativa dell'amministrazione ha preso forma pochi giorni fa con il via libera all'apertura di un apposito fondo, riservato ai residenti. "Visto il perdurare della chiusura delle scuole e della didattica a distanza, vogliamo aiutare i nostri concittadini che non hanno altre possibilità se non ricorrere a baby sitter o ad altri servizi al di fuori del contesto famigliare" spiega il sindaco Pier Mauro Andorno.

Il sostegno sarà riservato ai genitori di bambini che frequentano le scuole dell'infanzia ed elementari del paese. A breve sul sito internet del Comune sarà pubblicato un modulo per richiedere il contributo, che sarà successivamente determinato in base al numero di domande inviate.