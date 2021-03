Lozzolo: via le barriere architettoniche al cimitero. Nei giorni scorsi sono state posizionate delle rampe in ferro per permettere a tutti, anche alle persone in carrozzina, di accedere comodamente alle aree che ospitano i loculi.

Il costo per la realizzazione delle piattaforme è di circa 1300 euro. "Crediamo che anche le piccole cose siano importanti e possano fare la differenza. Sicuramente l’abbattere queste barriere architettoniche renderà più agevole la visita al cimitero. Il nostro intento è di cercare di porre attenzione e cura per le esigenze di tutti" commenta il sindaco Roberto Sella.