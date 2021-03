Trino: raccolte 100 firme a sostegno della legge Stazzema

Circa 100 firme raccolte durante i due banchetti organizzati in piazza nelle scorse settimane dal circolo di Trino del Partito Democratico con il supporto del gruppo consiliare “Trino Futura” a sostegno della legge di iniziativa popolare "Norme contro la propaganda e diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti", meglio nota come legge “Stazzema”.

"Si tratta di un grande successo, soprattutto in un momento difficile come quello attuale e con le note limitazioni dovute alla pandemia - afferma il segretario cittadino del Pd Alessandro Demichelis - Siamo molto soddisfatti per l’adesione convinta ai valori democratici e antifascisti espressa da molte cittadine e molti cittadini che si sono fermati al banchetto per firmare. Queste cento firme vanno ad aggiungersi a quelle già raccolte all’ufficio anagrafe del Comune di Trino, dove è possibile recarsi, sempre su appuntamento, fino alla fine del mese. Siamo convinti che rafforzare le regole che permettono il confronto democratico e il buon funzionamento delle istituzioni sia fondamentale, per questo motivo abbiamo voluto attivarci per sostenere questa proposta di legge. Di fronte all’aumentare dei casi di razzismo e alla recrudescenza di messaggi inneggianti al fascismo e al nazismo serve una risposta chiara, non possiamo assistere silenti a chi nega gli orrori di quei regimi e a chi prova oggi ad avvelenare con quei germi la nostra società".

La capogruppo di “Trino Futura” Patrizia Ferrarotti aggiunge: "Tornare in piazza ci ha permesso di incontrare nuovamente tante persone, superando le rigidità e gli inconvenienti della sola comunicazione online. Stare in mezzo alle persone è il modo migliore per capire le difficoltà e le speranze dei nostri concittadini, che speriamo di interpretare al meglio all’interno del consiglio comunale".