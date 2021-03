Saluggia: Livanova vaccinerà i propri dipendenti

LivaNova, una delle società attive nel polo biomedicale di Saluggia, annuncia di essere disponibile a vaccinare contro il Covid suoi i dipendenti e tutto il personale dell'area produttiva all'interno dei propri spazi.

"LivaNova conferma di aver formalmente comunicato l'11 marzo a Confindustria, d'intesa con le altre società operanti nel polo di Saluggia, la piena disponibilità del proprio personale medico e degli spazi aziendali per sostenere la campagna vaccinale dei propri dipendenti e di tutto il personale operante sul sito", si legge in una nota. La società, che si occupa della realizzazione di dispositivi medici per la chirurgia vascolare, spiega poi che "per alcuni addetti alla produzione a Saluggia, dal 1° marzo è stata riattivata la cassa integrazione a causa della pandemia in corso e del difficile clima economico globale".