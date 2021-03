Ponte crollato: il 22 marzo inizia la costruzione del provvisorio

Ponte di Romagnano Sesia: lunedì 22 marzo partiranno i lavori. Giovedì 18 marzo è stata firmata la convenzione tra Regione Piemonte, Provincia di Novara, Comune di Romagnano Sesia e Anas per il ripristino del collegamento stradale lungo la Sp 142 'Biellese' tra Romagnano Sesia e Gattinara.

"Siamo molto soddisfatti della collaborazione della Provincia, dei Comuni, di Aipo e di Anas, che ha permesso di anticipare un orizzonte temporale che rischiava di essere molto lungo. Avevamo ipotizzato la possibilità di avviare i lavori tra fine febbraio e marzo e la tempistica è ora confermata" commentano Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte e Marco Gabusi, assessore alle Infrastrutture e Trasporti.

Terminate le ultime formalità Anas consegnerà all’impresa i lavori lunedì 22 marzo. Sono 140 i giorni stimati per la costruzione del ponte provvisorio. L’opera sarà realizzata interamente in acciaio e presenterà tre campate per una lunghezza di circa 156 metri. La larghezza complessiva sarà di 9,50 metri e comprenderà la realizzazione di due corsie da 3,50 metri e due banchine laterali da 1,25 metri. Ad Anas il compito di progettare e realizzare sia il ponte provvisorio che quello definitivo. La parte di progettazione è stata stimata in 4.900.000 mila euro e trova copertura nel Fondo investimenti 2019 – programma ponti, viadotti e gallerie di Anas.