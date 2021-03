Dalla Regione Piemonte 110.000 euro per asfaltare le strade

Borgo d'Ale: dalla Regione Piemonte è in arrivo un contributo da 110.000 euro per asfaltare varie strade del paese. Nel frattempo è quasi terminata l'installazione dei led su tutti i lampioni della rete pubblica.

"I tempi concessi dal finanziamento sono piuttosto stretti: contiamo di terminare le asfaltature entro la prossima estate" afferma il sindaco Pier Mauro Andorno. Il costo complessivo dell'intervento ammonta a 220.000 euro, metà a carico del Comune e metà appunto della Regione, che periodicamente indice un apposito bando. Borgo d'Ale aveva inviato il progetto a fine maggio dell'anno scorso e ora, con lo scorrimento della graduatoria, ha ottenuto quanto richiesto.

"I lavori di rifacimento del manto riguarderanno diverse strade, sia del centro che delle zone più esterne. Interverremo insomma dove c'è bisogno" prosegue il primo cittadino, che ringrazia i vertici della Regione e i consiglieri Carlo Riva Vercellotti e Angelo Dago per l'interessamento verso il territorio.

Nella lista dei tratti bisognosi di interventi ci sono, tra gli altri, parte del piazzale davanti al cimitero e la strada che in località Areglio sale al cosiddetto Vaticano. Quest'ultima aveva già ottenuto un finanziamento regionale nello scorso autunno: il muro di sostegno della carreggiata ha subìto qualche cedimento e va messo in sicurezza. "Purtroppo la situazione è più complicata del previsto: i carotaggi effettuati dai tecnici hanno evidenziato una scarsa consistenza del terreno - afferma Andorno - Per questo abbiamo deciso di scorporare i lavori di asfaltatura da quelli di consolidamento".

Intanto, oltre che dalla pavimentazione, il cambiamento delle strade parte anche dall'alto. A oggi quasi tutti i lampioni del paese funzionano a led; l'intervento di sostituzione integrale delle vecchie lampade, finanziato con un mutuo da 185.000 euro, è pressoché terminato. Tra i punti luce recentemente rinnovati ci sono quelli dei tre viali principali, ossia della Consolata, dei Gracchi e di via Torino.