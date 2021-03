Inaugurato il punto vaccinale nella palestra di via San Rocco

Gattinara: oggi, giovedì 18 marzo, è entrato in funzione il nuovo punto vaccinale nella palestra di via San Rocco. Sono 140 le prenotazioni ricevute il primo giorno. Edne Zinchi, classe 1934, per anni in forza all’ospedale di Gattinara, è stata la prima a ricevere il vaccino nella sede appena inaugurata.

A tagliare il nastro il direttore generale dell'As di Vercelli Angelo Penna, il direttore sanitario Gualtiero Canova e il sindaco di Gattinara Daniele Baglione. Alla cerimonia erano presenti anche Giuseppe Rizzi e Roberto Sella, rispettivamente sindaco di Lenta e di Lozzolo. Per i prossimi giorni sono già state prenotate vaccinazioni anti Covid-19 per 500 persone, di Gattinara e comuni limitrofi.