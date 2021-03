"Il nostro territorio ha pagato un duro tributo alla pandemia"

Oggi 18 marzo è la giornata nazionale in memoria delle vittime Covid-19. Anche Crescentino bandiere a mezz’asta e alle 11 un minuto di silenzio. Il 17 marzo la commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato all’unanimità il ddl che istituisce per il 18 marzo la giornata per le vittime del Covid. Una data scelta per ricordare quando, il 17 marzo 2020, a Bergamo i camion dell’esercito hanno trasportato centinaia di bare. Un’immagine rimasta viva nella memoria di tutti. "Una giornata in cui ricordiamo tutti coloro che non ci sono più, una giornata in cui ricordiamo tutti i sacrifici quotidiani a cui ancora oggi siamo chiamati, una giornata in cui dobbiamo riflettere" esordisce il sindaco Vittorio Ferrero. Crescentino con all’attivo oltre 220 positivi ha toccato con mano gli effetti della pandemia. "Oggi le bandiere cittadine sono a mezz’asta. Il nostro territorio ha pagato duramente questa pandemia. Non dimenticheremo mai coloro che non ci sono più. Alle 11 sarò, come ogni altro sindaco d’Italia, davanti al Municipio per osservare un minuto di silenzio" conclude il primo cittadino.