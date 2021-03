Contagi in continua crescita: i positivi ora sono 80

Santhià: contagi in aumento continuo da alcune settimane, sono 80 attualmente i positivi al Covid-19 in città. Di questi tre sono ricoverati in ospedale.

Oggi, giovedì 18 marzo, sarà inaugurata la nuova sede vaccinale, allestita nella sede del Gruppo alpini, che si aggiunge al presidio sanitario attivo alla Casa della Salute.

"Le due giornate di campagna vaccinale alla Casa Salute non sono sufficienti: ho chiesto quindi alla direzione generale dell'Asl di Vercelli di intensificare l'attività, con l'apertura di un'ulteriore sede" ribadisce il sindaco Angelo Cappuccio. L'Amministrazione Comunale sosterrà le spese delle utenze del nuovo centro organizzato nella sede delle penne nere, per la cartellonistica informativa, quelle relative a una linea internet per poter facilitare le fasi amministrative, per l'acquisto di un termo-scanner e il noleggio di alcune mini tensostrutture per creare le giuste condizioni di approccio al nuovo servizio.