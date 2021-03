Un'auto per l'hospice di Gattinara con il progetto 'Noi con Voi'

Un’auto nuova per l’hospice di Gattinara. Grazie al progetto 'Noi con voi' Casa Tempia potrà contare su un nuovo mezzo di trasporto per sopperire alle numerose attività svolte a casa dei pazienti oncologici, dislocati sull’intero territorio provinciale.

Il progetto 'Noi con voi' è stato ideato da Gsm, società lombarda specializzata nel sostegno alle associazioni senza fine di lucro, tramite fornitura di mezzi attrezzati per le loro esigenze. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla generosità di 19 aziende dislocate sul territorio valsesiano e biellese.

Per noi si tratta di un dono particolarmente prezioso, da mettere subito a disposizione dello staff per le prestazioni a servizio dei pazienti della Valsesia. Il progetto copre non solo il costo di acquisto della vettura, ma anche quelli di gestione, dal bollo all’assicurazione fino alla manutenzione" commenta il co-presidente Alfredo Pino.

Questo è il quarto mezzo ottenuto dalla Fondazione Tempia che, grazie al contributo delle aziende sponsor, ha già ottenuto un furgone adatto al trasporto dei malati e due auto, preziose per il servizio di accompagnamento dei malati di tumore in centri medici e ospedali lontani per le terapie e le visite.