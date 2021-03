Cantiere per l'illuminazione: deviazione per gli autobus

Santhià: oggi, mercoledì 17 marzo, riapre il cantiere intorno alla nuova rotonda tra piazza Aldo Moro e le vie Colombo e Matteotti. In questo caso lo scopo è realizzare l'impianto di illuminazione, ma le conseguenze per i pullman dell'Atap saranno le stesse: dalle 8,30 alle 18,30 dovranno deviare dal percorso consueto.



Come per i precedenti lavori, ad essere coinvolte sono le corse di quattro linee di trasporto pubblico: la 56 (Vercelli - San Germano - Cavaglià), la 67 (Santhià - Cavaglià - Saluggia), la 68 (Santhià - Cigliano - Livorno Ferraris) e la 95 (Trino - Crescentino - Verrone - Massazza).

Le modifiche saranno valide per la sola giornata di mercoledì. I bus in arrivo da Cavaglià devieranno da corso Sant'Ignazio lungo le vie Raffaello Sanzio, Cristoforo Colombo e Matteotti. Quelli provenienti dalla direzione opposta imboccheranno invece via Gramsci per immettersi in piazza Vittorio Veneto e quindi in corso Sant'Ignazio.