Trino: si punta a 600 vaccinati a settimana

Saranno circa 600 i vaccinati da settimana prossima a Trino al mercato coperto di piazza Comazzi. Intanto il Comune di Trino è alla ricerca di medici e infermieri volontari per incrementare la task force vaccinale dell’Asl Alessandria. Lo annuncia il sindaco Daniele Pane.

Intanto questa settimana, giovedì 18 marzo, verranno effettuate le somministrazioni dei richiami del primo gruppo di over 80 che avevano ricevuto la prima dose di vaccino tre settimane fa, mentre 200 trinesi over 80 delle classi 1940 e 1941 si recheranno a Casale Monferrato per ricevere la prima somministrazione. "La prima serie di 90 richiami sarà effettuata giovedì nei locali dell’Asl in via Ortigara, mentre questa settimana in via eccezionale 200 nostri concittadini over 80 delle annate ‘40 e ‘41 andranno a Casale Monferrato per ricevere la prima dose - spiega Pane - Nel caso qualcuno di loro non fosse in grado di andarci autonomamente o accompagnato da qualche famigliare, ci rendiamo disponibili a portarli alla vaccinazione grazie alla nostra rete di associazioni del volontariato. Nei prossimi giorni invece avremo il mercato coperto di piazza Comazzi allestito per ospitare tre linee di squadre vaccinali, e così da giovedì 25 e venerdì 26 marzo partirà una corposa campagna di vaccini che andrà innanzitutto a completare gli over 80 in attesa. Finora ne sono stati vaccinati circa 270 ma ce ne sono altri 700 in attesa fra Trino, Morano sul Po, Palazzolo, Camino e Pontestura, dai quali togliere i 200 che giovedì andranno a Casale. Ognuna delle tre linee vaccinali potrà somministrare circa 100 dosi al giorno, il che porta la nostra capacità a circa 300 persone vaccinate giornaliere. Ultimati gli over 80 in attesa, si procederà con gli over 70 che si stanno iscrivendo in questi giorni sul portale regionale".

Pane aggiunge: "L’Asl di Alessandria sta predisponendo una task force per essere pronta a rispondere tempestivamente ed efficacemente al piano nazionale di vaccinazione anti Covid-19. Un’iniziativa che ha visto fin da subito il Comune di Trino disponibile e collaborativo. Nella giornata di ieri si è svolto un sopralluogo al mercato coperto con il commissario dell’Asl dottor Valter Galante, il dottor Calogero Volante e i rappresentanti delle associazioni di volontariato trinesi. Si è definito che la nuova sede vaccinale sarà, a partire dalla prossima settimana, proprio la struttura di piazza Comazzi. Nel corso di questa settimana verrà allestita e preparata, dalla prossima sarà a disposizione dell’Asl per i vaccini. Da parte mia lancio un appello ai medici e infermieri disponibili a dare il proprio contributo supportando la campagna vaccinale. Per aderire alla task force dei vaccini è sufficiente inviare una e-mail a [email protected] con i propri recapiti".