Potatura in corso nella zona del campo sportivo San Bernardo

Gattinara: nei giorni scorsi sono iniziati i lavori di potatura degli alberi e del verde nella zona del campo sportivo di San Bernardo e in altre zone della città. I primi interventi hanno riguardato le alberate intorno al campo sportivo, piante che, grazie alla potatura, acquisteranno più vigore e miglioreranno anche da un punto di vista estetico.

La manutenzione del verde è costata circa 10.000 euro all'amministrazione comunale. "Oltre ai lavori di potatura eseguiti da una ditta specializzata, quotidianamente gli uomini del Comune si occupano alla cura del verde pubblico, non solo del centro cittadino, ma su tutto il territorio di Gattinara - spiega il sindaco Daniele Baglione -. Il lavoro è costante e comprende anche la pulizia degli spazi pubblici. Tuttavia per mantenere bella e pulita la città serve la collaborazione di tutti a volte con un semplice gesto come usare i numerosi cestini, raccogliere le deiezioni del proprio cane e così via. Un piccolo gesto che può fare la differenza e soprattutto, non rende vano il grande lavoro quotidiano per mantenere bella la nostra città ".