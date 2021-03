Nuovo centro vaccinale al Teatro Pro Loco

Borgosesia: da oggi, martedì 16 marzo, è operativo il nuovo punto vaccinale Covid, nel Teatro della Pro Loco messo a disposizione dal Comune, in via Sesone 8. "Si tratta di una sede vaccinale aggiuntiva, oltre all’ospedale Santi Pietro e Paolo dove le vaccinazioni proseguono sette giorni su sette, così come al Sant'Andrea di Vercelli - spiega il direttore Generale dell’Asl

Angelo Penna -. La struttura è composta da cinque postazioni ricavate nel foyer del Teatro, dove il personale dell’ospedale, rafforzato da alcuni medici volontari, vaccinerà in questa fase di contrazione di vaccini circa 150 persone al giorno".

All’inaugurazione, oltre al direttore generale dell’Asl Penna e al direttore sanitario Gualtiero Canova, ha partecipato il sindaco di Borgosesia Paolo Tiramani: "Quello di oggi è un importante risultato per il territorio, uno spazio centrale per favorire la vaccinazione di tutta la popolazione nel più breve tempo possibile".

Il punto vaccinale sarà gestito dai medici del Sisp coordinati dalla dottoressa Virginia Silano. In attesa delle disposizioni sul vaccino AstraZeneca, sospeso dall’Aifa, "stiamo proseguendo le vaccinazioni con Pfizer e Moderna - spiega Canova - Ora stiamo completando le vaccinazioni delle persone ultraottantenni e del personale sanitario, per procedere poi con i soggetti fragili e con gli ultrasettantenni, seguendo le direttive del Ministero della Salute".

Oggi sia Penna sia Canova hanno effettuato i vaccini ai primi fruitori del nuovo centro, la signora Gigliola di 86 anni e la signora Gabriella, volontaria sessantenne della Croce Rossa. Era presente anche una equipe infermieristica della Valsesia, il dottor Antonio Di Palo del Sisp e i medici Usca.