La palestra di via San Rocco sarà il nuovo punto vaccinale

Gattinara: giovedì 18 marzo alle 9 sarà inaugurato il nuovo centro vaccinale. La palestra di via San Rocco andrà ad aggiungersi agli altri centri Asl già operativi in provincia. Nei giorni scorsi erano stati effettuati i sopralluoghi per verificare l’idoneità dei locali.

La palestra essendo un’area ampia e arieggiata, dotata di parcheggio nelle vicinanze, risultata la scelta più idonea per evitare assembramenti e consentire la vaccinazione ad un maggior numero di persone. La modulistica da compilare e da presentare al momento della vaccinazione è scaricabile dal sito istituzionale del Comune oppure è reperibile anche al piano terra del municipio.