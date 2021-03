Centro storico senza acqua potabile, grossa perdita nella rete idrica

Santhià: centro storico e via adiacenti senza acqua potabile. E' quello che succede oggi, martedì 16 marzo. Molte le segnalazioni dei cittadini che lamentano il disagio sui social. Disagio dovuto a un guasto sulla rete idrica nel punto tra via Svizzera e via Gramsci e alla conseguente perdita d'acqua.

"Da questa notte sono al lavoro gli operai del servizio idrico integrato, in via Svizzera per risolvere un'importante perdita d'acqua - spiegano il sindaco Angelo Cappuccio e l'assessore Mattia Beccaro - Purtroppo al momento gli stessi operai non riescono a quantificare l'entità del guasto e quanto tempo servirà per la riparazione".