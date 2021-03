Continuano ad aumentare i contagi: positivi a quota 76

Santhià: ancora in aumento i contagi al Covid-19. Sono infatti 76 attualmente i positivi in città, di cui tre ricoverati in ospedale. Sono 9 invece i cittadini che si sono negativizzati negli ultimi 3 giorni. In tutto, dall'inizia della pandemia sono 2862 i santhiatesi che hanno effettuato almeno un tampone. E 21 le persone decedute a causa del virus dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

In città i tamponi rapidi vengono effettuati nella sede Avis, in via Dante. Il centro vaccinale anti Covid è attivo da alcune settimane ormai alla Casa della Salute sita in via Matteotti. A questo, come comunica il sindaco Angelo Cappuccio, si aggiungerà anche la sede degli Alpini in via Michelangelo 29 bis, che funzionerà come centro vaccinale da questa settimana.