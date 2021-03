Atena Iren: al via l'app per prenotare l'accesso agli sportelli

Da oggi anche gli sportelli di Atena Gruppo Iren di Cigliano e Trino saranno dotati del servizio ufirst, l’app gratuita che permette di prenotare in maniera intelligente l’accesso agli sportelli in modo da evitare inutili code e, al tempo stesso, tutelando la salute di operatori e Clienti. Il servizio prevede di scegliere tra due opzioni: il primo è “Ingresso con fila virtuale” per accodarsi virtualmente, solo nell’arco dello stesso giorno, ricevendo una notifica circa 10 minuti prima del proprio turno. In alternativa, attraverso la funzione “Ingresso programmato”, l’utente può prenotare l’appuntamento nella data e nell’orario più consono alle proprie esigenze.

Per prenotare l’appuntamento è sufficiente seguire queste semplici istruzioni:

- Una volta scaricata l’app, scegliere il comune o la provincia dell’ufficio in cui si vuole utilizzare il servizio;

- Tra le opzioni di servizi disponibili, selezionare “Iren”;

- Selezionare il pulsante “Ingresso programmato”;

- Scegliere la data e l’orario che si preferisce.

Sull’app ufirst il cliente riceverà: una prima notifica la sera antecedente la prenotazione con l’indicazione del giorno e dell’orario selezionato e una seconda notifica quando sta per arrivare il turno ed è quindi l’ora di recarsi all’entrata. L’applicazione è disponibile per sistemi Android e iOS.