Asta in Comune per fabbricato e terreni

Un fabbricato con giardino ed un terreno limitrofo di proprietà del Comune verranno messi all’asta dal Comune di Borgosesia: lunedì 22 marzo, alle ore 10, si terrà una seduta pubblica in aula consigliare nel rispetto di tutte le normative anti Covid-19.

Il fabbricato con giardino si trova a Valbusaga, in via Iorietti, prospiciente la piazzetta della frazione e la base d’asta è di 50mila euro. Viene identificato come: Lotto 1 – N.C.T. fg 67 particelle nn. 366 fabbricato e 373,374 terreno di pertinenza. Il terreno agricolo limitrofo parte da una base d’asta di 2.500 euro ed è identificato come N.C.T. FG 67 PARTICELLA N. 375.

Coloro che sono interessati devono far pervenire le loro candidature al protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12 di venerdì 19 marzo. L’asta verrà espletata con il metodo del pubblico banditore.

E’ data possibilità, a chi desideri partecipare, di collegarsi via Skype.