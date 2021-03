Sono 73 i positivi, tre le persone ricoverate in ospedale

Santhià: sono 73 attualmente i positivi al Covid-19 in città, di questi tre sono ricoverati in ospedale. In tutto sono 2800 i santhiatesi che hanno effettuato almeno un tampone dall'inizio della pandemia e 19 i deceduti a causa del virus.

Ieri, venerdì 12 marzo, è stato effettuato l’ultimo sopralluogo da parte dell'Amministrazione comunale e dell'Asl Vercelli per confermare la sede degli Alpini come nuovo centro vaccinale. Il primo sopralluogo si era svolto martedì 2 marzo.

"Gli stessi Alpini, che ringrazio, oltre a concedere la loro sede si sono offerti come volontari per aiutare le persone a poter accedere in sicurezza alla fase vaccinale - spiega il sindaco Angelo Cappuccio - Allo stesso modo anche i volontari della Protezione Civile di Santhià ed il Gruppo volontari del soccorso si sono resi disponibili per effettuare una postazione mobile sempre presente durante i giorni delle vaccinazioni".