Scuole chiuse: assistenza per bambini dell'asilo e della primaria

Borgosesia: da lunedì 15 marzo 'zona rossa' con tutte le scuole chiuse e genitori che lavorano. Serve una soluzione per i bambini della scuola dell'infanzia e della primaria. "Come abbiamo fatto a maggio 2020 - ricorda il sindaco Paolo Tiramani – ancora una volta andiamo in soccorso di quelle famiglie che lavorano: affidare i bambini ai nonni in questo periodo non è consigliabile, trovare una baby sitter è spesso difficile (e comunque costoso) quindi offriamo un servizio di assistenza, con educatori formati, che consentirà alle mamme ed ai papà di andare tranquillamente al lavoro mentre i loro figli saranno assistiti ogni giorno dalle 8 alle 18. Il servizio avrà il costo di 10 euro al giorno, oltre alla mensa per la quale varranno ovviamente i buoni usati a scuola".

Il servizio di assistenza scolastica si svolgerà in due sedi diverse: per le elementari verranno utilizzati i locali della sala conferenze e della ludoteca dello stabile Pro Loco, mentre per la scuola dell’infanzia i bambini verranno ospitati nelle palestre Gagliardini, al piano superiore dello stesso stabile.

"In base alle prenotazioni ricevute finora – spiega Donata Ceruti, responsabile dei Servizi scolastici – abbiamo creato due gruppi da 5 bambini, ciascuno seguito da un educatore, per la Scuola Primaria: i bambini dovranno presentarsi muniti di computer portatile o tablet, oltre che di cuffiette, per lo svolgimento della Dad. Per la scuola dell’Infanzia – continua la funzionaria – si sono formati due gruppi da 4 bambini, ognuno con il proprio educatore, che li intratterrà con attività adeguate alla loro età".

Poiché la chiusura delle scuole riguarderà anche gli asili nido, si sta valutando l’ipotesi di offrire un’assistenza anche in quella fascia d’età.