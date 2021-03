Nuovo punto vaccinale nella palestra di via San Rocco

Gattinara: la palestra di via San Rocco diventa punto vaccinale. Nei giorni scorsi è stato effettuato il sopralluogo per consentire l’avvio del nuovo punto vaccinale contro il Covid. I locali della palestra sono risultati idonei a garantire l’allestimento di più postazioni per consentire quotidianamente un maggior afflusso di persone.

Il Comune metterà a disposizione gli arredi per consentire agli operatori dell’Asl di effettuare la campagna vaccinale. La modulistica da compilare e da presentare in fase di vaccinazione per le persone che hanno ricevuto l’appuntamento per vaccinarsi è scaricabile dal sito istituzionale del Comune. In caso di necessità sarà presente un addetto per aiutare nella compilazione per sveltire le procedure. Attualmente a Gattinara sono 41 le persone positive al Covid-19.