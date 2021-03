La CRI in aiuto per la compilazione della pre-adesione ai vaccini

La Croce rossa di Crescentino offre un servizio di supporto per la pre-adesione alla campagna vaccinale.

Da lunedì 15 marzo, in concomitanza con l’avvio della fase di prenotazione dei vaccini per chi ha tra 70 e 79 anni, grazie alla Cri sarà attivato un sevizio di aiuto telefonico per la compilazione della pre-adesione sul sito www.ilPiemonteTivaccina.it.

Il servizio sarà attivo chiamando il numero 0161 1735633 dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 17,30.

Saranno ammessi pazienti con particolari patologie, nei casi previsti anche i famigliari degli stessi che forniscono assistenza in via continuativa; nel caso di minori che non possono essere immunizzati per mancanza di vaccini adeguati all’età, saranno vaccinati i genitori o i tutori assegnatari. Insieme agli estremamente vulnerabili verranno vaccinati anche i disabili gravi.

Chi avesse necessità di essere trasportato al centro vaccinale può chiamare il numero 0161 841122.

In piazza Marconi 2 (palestrina dell’Istituto Calamandrei) è presente il punto hot-spot per tamponi antigienici rapidi organizzato dal Comune in collaborazione con l’ASL TO4 e i medici di base del territorio. Il servizio sarà operativo ogni martedì e giovedì dalle 14 alle 16 esclusivamente su prenotazione allo 0161 841122 entro le 19 del giorno precedente.

Il servizio è riservato ai soli cittadini residenti in Crescentino.