"Il sindaco non rispetta le regole e ha prodotto un falso"

Cigliano: durante l'ultimo consiglio comunale le minoranze abbandonano l'aula per protesta. "Il sindaco non ha rispettato le regole e ha prodotto anche un falso. Invieremo esposti in Prefettura e in Procura" affermano i consiglieri. "In realtà sono senza coraggio - ribatte il primo cittadino Diego Marchetti - Durante la seduta abbiamo approvato un bilancio da quasi un milione di euro di investimenti. Come avrebbero giustificato questo nostro successo davanti ai loro elettori?".

L'inedita forma di contestazione messa in atto pochi giorni fa ha due ragioni principali: la mancata convocazione della conferenza dei capigruppo e la perdita del finanziamento per la scuola Ortensia Marengo. Quest'ultimo, dal valore di 140.000 euro, era stato concesso per la posa di un cappotto termico in realtà mai realizzato. "Ora abbiamo depennato quella somma dal bilancio per l'impossibilità di realizzare l'opera, vista la sopraggiunta inagibilità della scuola" affermano dalla maggioranza. Questa frase fa però saltare sulla sedia il consigliere di opposizione Flavio Ranalli. "Non è assolutamente vero. L'amministrazione si era persino confrontata con gli esperti della Regione, ottenendo la conferma che la destinazione del finanziamento poteva essere modificata per mettere in sicurezza la scuola". L'unico requisito, sottolinea Ranalli, era la presentazione di un progetto entro la scadenza di fine gennaio. "Ma l'amministrazione non è stata in grado di farlo. E ora si giustifica scrivendo falsità su un atto pubblico, di cui dovrà rispondere" rincara il consigliere.

Una risposta, seppur indirettamente, arriva dal vicesindaco Giuseppe Iaccheo. "Entro il primo trimestre di quest'anno sarà pronto un progetto per il recupero dell'Ortensia Marengo - afferma - Per farlo abbiamo già stanziato 55.000 euro".

Di questo tema spinoso, peraltro, le minoranze volevano discutere durante la conferenza dei capigruppo, cioè la riunione in cui i rappresentanti delle varie liste stilano insieme il programma del consiglio comunale. In occasione dell'ultima assemblea però questa non è stata convocata. Di qui la scelta polemica delle minoranze di abbandonare la seduta. «La conferenza dei capigruppo non si è svolta perché nelle precedenti occasioni non si è mai raggiunto l’obiettivo indicato dal regolamento del consiglio, ossia rendere più fluido il dibattito tra maggioranza e minoranza" è la replica. Ma qualche scintilla ha accompagnato anche il varo del bilancio 2021, approvato dopo l'uscita delle opposizioni. L'attenzione in particolare va al capitolo degli investimenti dal valore di 990.000 euro, metà dei quali serviranno per lavori già programmati l'anno scorso e metà per nuove opere. "Un piano ambizioso che vogliamo, dobbiamo, portare a termine per cambiare Cigliano" commenta Marchetti. "Un misto di sprechi e di interventi di ordinaria amministrazione che si trascinano da quasi due anni" è invece la sintesi del consigliere di minoranza Bruna Filippi.