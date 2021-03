Hot-spot per tamponi gratuiti dal 22 marzo

Dal 22 marzo hot-spot a Saluggia per effettuare tamponi ai residenti. L’amministrazione comunale guidata da Firmino Barberis dal mese di novembre 2020 aveva richiesto all’Asl To 4 l’attivazione di un hot-spot per permettere ai residenti che ritengano di doversi sottoporre a tampone di usufruire del servizio gratuitamente. I costi per l’organizzazione e per il personale saranno a carico del Comune. "Nei giorni scorsi l’Asl ha dato il consenso e pertanto dalla settimana del 22 marzo sarà possibile, per i cittadini di Saluggia, previa prenotazione, sottoporsi gratuitamente a tale tampone antigenico" spiega l’assessore alle politiche sociali Adelangela Demaria. In caso di esito positivo si procederà al tampone molecolare e il paziente inviato a isolamento fiduciario familiare. Per la stessa persona il tampone non potrà essere ripetuto prima di 10 giorni e solo con la presentazione della richiesta del medico curante. L’auspicio è di poter poi avviare nella stessa struttura un punto vaccinale, per cui l’amministrazione ha già fatto richiesta. "Confidiamo che tale richiesta sia accettata dall’Asl e sia quindi possibile vaccinare i cittadini del nostro Comune senza creare ulteriori disagi per gli spostamenti. Ringraziamo l’Asl per aver concesso questa possibilità al nostro Comune che ha organizzato l’intera operazione con il supporto della Protezione civile" conclude Demaria.