Cigliano, Moncrivello, Tronzano per ora resistono alla terza ondata

Coronavirus: Tronzano, Cigliano e Moncrivello resistono alla nuova ondata. I numeri dei contagi finora non destano grosse preoccupazioni.

"Sono ottimista. Rispetto ad alcuni paesi vicini la situazione è buona, anche in rapporto al numero di abitanti". Il sindaco di Tronzano Michele Pairotto guarda al bollettino dei casi, che da qualche tempo sembra assestato poco sopra quota 20. Come succede ormai ovunque il dato include diversi ragazzi e giovani adulti, ma in generale il loro stato di salute non desta preoccupazioni.

Anche a Cigliano i segnali dall'epidemia non sono allarmanti. In una settimana il numero di positivi al tampone è passato da 27 a 34, un aumento tutto sommato contenuto. A Moncrivello l'ultimo aggiornamento ha ridotto di una unità il numero dei contagi: dopo alcuni giorni senza variazioni ora si registrano 5 casi.