Alice Castello: rallentano i contagi, ma i positivi sono 40

Coronavirus: ad Alice Castello l'epidemia rallenta, ma i casi hanno superato quota 40. A Borgo d'Ale, dove i positivi sono 20, il Comune ha dato la disponibilità di tre aree pubbliche per le vaccinazioni.

Una settimana fa la linea dei contagi ad Alice Castello puntava decisamente verso il rosso. Ora la situazione pare migliorare: in sette giorni i nuovi malati sono aumentati "appena" di una decina di unità. La crescita esponenziale era iniziata venti giorni fa, quando era stata chiusa anche una sezione della scuola dell'infanzia. Proprio la presenza di bambini e ragazzi tra le fila dei contagiati è l'elemento distintivo di questa nuova ondata. "Ora il virus si diffonde in famiglia, colpendo genitori, figli e alcune volte i nonni. Nel nostro paese i nuclei coinvolti sono in tutto una ventina" spiega il sindaco Luigi Bondonno. L'abbassamento dell'età media si nota anche tra le persone ricoverate in ospedale, che secondo l'ultimo aggiornamento sono 7. "Alcuni hanno un'età tra i 40 e i 50 anni" precisa il primo cittadino.

Meno preoccupante è la situazione a Borgo d'Ale, dove il recente bollettino porta a un lieve ritocco dei casi verso il basso, da 21 a 20. Alla fine della settimana scorsa, quando peraltro si era registrato un decesso, i contagiati erano 16. Ora l'attenzione è riposta nei vaccini, tema che gli amministratori hanno toccato in una lettera spedita ieri, venerdì 12 marzo. "Alle autorità preposte abbiamo comunicato la disponibilità della nostra grande struttura mercatale in Strabianzè per un'eventuale campagna massiva di immunizzazione, con modalità pit-stop o tradizionale" afferma il sindaco Pier Mauro Andorno. Per il medesimo scopo il Comune ha indicato anche il salone polivalente del municipio "e la palestra delle scuole medie in via Arbuscello" termina il primo cittadino.