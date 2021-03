A Roasio i contagi triplicati in una settimana

Roasio: triplicati i contagi da Covid-19 nell’ultima settimana. I positivi sono passati dai 4 del 3 marzo agli attuali 12. Roasio aveva già applicato misure più restrittive rispetto a quanto richiesto dalla Regione: parchi e aree pubbliche chiuse al pubblico e disposto la possibilità di recarsi a fare la spesa per un unico componente della famiglia. "L’impennata di contagi deve far riflettere. Evidentemente le misure messe in atto per la lotta al Covid-19 non sono sufficienti" commenta il sindaco Gian Mario Taraboletti.

In paese prosegue la consegna delle mascherine autoprodotte e chirurgiche per gli alunni delle scuole. Il Comune di Roasio essendo sotto il distretto scolastico della Valsesia stava effettuando lezioni in presenza fino alla prima media. Da lunedì 15 marzo, con il passaggio del Piemonte in zona rossa, le scuole saranno invece chiuse e sarà attivata la didattica a distanza.

Situazione contagi pressoché invariata invece a Lozzolo con 13 persone attualmente positive. Due sono invece i contagi registrati a Lenta.