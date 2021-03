Trino: "90 vaccinazioni a settimana sono poche"

"Siamo sempre pronti a mettere a disposizione le nostre strutture comunali, come il mercato coperto, e i volontari, ma serve accelerare sulle vaccinazioni settimanali, circa 90 sono troppo poche", afferma il sindaco di Trino Daniele Pane. Ma dall’Asl Alessandria ribadiscono che il problema è "l'irregolare fornitura dei vaccini che non permette di programmare le sessioni di somministrazione con grande anticipo".

E’ un tema caldo quelle delle vaccinazioni che anche a Trino stanno interessando gli over 80, giunti ieri, giovedì, alla terza settimana di somministrazioni. Il sindaco Pane ribadisce la disponibilità delle strutture comunali per una campagna più intensa: "Mettiamo a disposizione il mercato coperto, un salone polivalente che abbiamo già utilizzato per i test sierologici e tante altre cose, il luogo migliore per effettuare le vaccinazioni, e che avevamo già messo a disposizione quando c’erano le terapie intensive in difficoltà, ma poi non fu necessario - dichiara - Se è il caso anche le palestre delle scuole sono utilizzabili. Inoltre sono sempre pronti a collaborare all’organizzazione i volontari delle varie associazioni trinesi, che non si tirano mai indietro. Siamo pure disponibili a metterci dei soldi, acquistando frigoriferi per i vaccini e il materiale necessario, è sufficiente che l’Asl Alessandria ci dica cosa serve. Tutti noi sindaci siamo a disposizione per trovare le soluzioni".

Pane aggiunge: "La situazione della campagna vaccinale è difficoltosa, va a rilento, è da capire se la difficoltà è dovuta alla carenza di dosi, personale, problemi logistici, perché invece gli ospedali della nostra Asl per fortuna non sono in difficoltà. Credo che a livello dirigenziale all’interno dell’Asl Alessandria manchi una figura che curi esclusivamente la logistica e l’organizzazione dei vaccini, che si interfacci continuamente anche con i sindaci. Cosa che finora non è avvenuta se non da parte del dottor Roberto Stura che è encomiabile, è bravissimo e segue addirittura tre distretti". Per il resto, nulla da dire sulla Asl Alessandria "che a livello territoriale lavora molto bene con le Usca, sui tamponi, sui servizi nelle varie zone. La pecca è sui vaccini: non è possibile effettuare una novantina di vaccinazioni a settimana a Trino, con un solo giorno previsto - evidenzia il primo cittadino - L’ideale sarebbe arrivare a 400 vaccinazioni a settimana, è possibile: se il problema sono le dosi, si faccia come già avevo proposto, dedicando una settimana intera a Ozzano, una a Trino, una a Moncalvo, e così via".

Sul tema vaccini abbiamo contattato l’Asl Alessandria, la cui direzione, attraverso l’ufficio stampa ha risposto ad alcune domande. Come gestirete da settimana prossima a Trino la classica sessione di iniezioni della prima dose e la sessione di iniezioni per la seconda dose? "L'irregolare fornitura dei vaccini non permette di programmare le sessioni di somministrazione con grande anticipo. Attualmente la programmazione viene effettuata solo pochi giorni prima rispetto alla data della convocazione. Se il numero dei vaccini in arrivo raggiungerà numeri sufficienti, si potrà attivare una giornata di vaccinazione dedicata alla somministrazione delle seconde dosi".

Pane ha già più volte dichiarato che il Comune di Trino mette a disposizione dell'Asl sia strutture che volontari per incrementare le vaccinazioni: accetterete questa proposta? "Ogni offerta di aiuto è benvenuta. La problematica relativa al personale riguarda il profilo professionale dei volontari che sono messi a disposizione. I team vaccinali sono composti da professionalità ben definite e non è possibile derogare alle indicazioni stabilite a livello nazionale. Se ci sono figure di volontari con profili appropriati, Asl Alessandria cercherà di integrarli a favore delle necessità territoriali".

Pane sostiene infine che vaccinare solo 90 persone circa alla settimana è troppo poco e che si debba arrivare ad almeno 400 vaccinazioni a settimana: è fattibile? "A causa dell'irregolarità della fornitura dei vaccini non è attualmente possibile dare una risposta a questa domanda. Ad oggi, stante la situazione delle dosi in consegna nelle prossime settimane, non è ancora possibile prevedere un aumento del numero delle vaccinazioni".

Questa mattina (venerdì 12 marzo) intanto il sindaco Pane e la direzione dell’Asl Alessandria hanno avuto un confronto sul prosieguo della campagna vaccinale a Trino: ad inizio settimana potrebbero esserci importanti novità. La speranza è che le giornate di vaccini vengano raddoppiate, per proseguire senza problemi sia con le prime somministrazioni che con le dosi di richiamo. Lunedì se ne saprà di più.