Soccorsi 60 coniglietti, ora sono adottabili

Sessanta coniglietti cercano famiglia. I volontari della Lac, la Lega per abolizione della caccia, nei giorni scorsi hanno soccorso gli animali in provincia di Biella. Il proprietario aveva difficoltà nella gestione dei conigli che pertanto necessitano di cure veterinarie e di una nuova famiglia.

I conigli ora si trovano in stallo da alcune volontarie, mentre alcuni esemplari sono già stati affidati. "Per la sistemazione definitiva occorre procedere alla loro sterilizzazione la cui spesa, essendo in numero importante, si aggira intorno ai 3.000 euro. Chiediamo a chiunque possa contribuire di fare una donazione tramite bonifico intestato a Lac Piemonte" spiegano i volontari dell'associazione.

L’Iiban da utilizzare è IBAN IT81T0760101000000033346107 con causale SOS Coniglietti. "Ringraziamo chi già ha contribuito con generosità e e le associazioni di volontariato che ci hanno aiutato: Nata Libera, Gruppo Volontarie Biellesi, La Quercia Rossa, Gli Amici Degli Animali Saluggia" concludono dalla Lac.