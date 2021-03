Roasio: merenda al parco in barba all' ordinanza di chiusura. "Intensificherò i controlli" tuona il sindaco Gian Mario Taraboletti. Nei giorni scorsi alcune famiglie, incuranti dell’ordinanza di chiusura, hanno deciso di andare a fare merenda nei parchi cittadini. "La mia ordinanza era stata emanata appositamente al fine di evitare questo tipo di assembramento. Le aree sono state prontamente transennate dal personale del Comune e monitorate quotidianamente dal personale di polizia locale" racconta il primo cittadino.

Fortunatamente si è trattato di episodi sporadici dove delle famiglie incuranti dell’ordinanza che vietava l'accesso ai parchi si è radunata ugualmente nelle aree a verde pubblico e nelle zone parchi gioco disposte nelle varie frazioni del territorio. "Questa intensificazione dei controlli non significa che il Comune intenda sanzionare o magari fare cassa come qualcuno pensa. Al contrario serve per sensibilizzare tutti quanti sull'attuale situazione congiunturale della zona del Vercellese" prosegue Taraboletti.

Intanto sui social il paese è diviso tra chi invoca la disobbedienza civile e invita a fare una merenda al parco ogni giorno e chi invece plaude ai maggiori controlli. Al momento però non sono state elevate sanzioni. "Il principio su cui basarsi è l’utilizzo del buon senso. Logicamente nel momento in cui si verificheranno situazioni di criticità o che esasperano le attuali disposizioni che noi tutti dobbiamo ottemperare il personale di polizia locale farà il proprio dovere" conclude il sindaco.