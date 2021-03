Consulta dei Giovani, eletto il consiglio direttivo

Tronzano: la Consulta dei Giovani ha eletto il direttivo. Coronavirus permettendo, il gruppo promuoverà l'utilizzo della biblioteca come luogo di studio e l'organizzazione di tornei sportivi per la prossima estate.

C'erano una trentina di ragazzi a seguire la prima riunione del rinato gruppo della gioventù tronzanese. Rigorosamente in videoconferenza, a causa delle limitazioni imposte dal Coronavirus, tutti i partecipanti hanno approvato la lista di nomi letta dalla presidente della Consulta, Margherita Vinai. Da questo momento il direttivo è quindi composto da Mattia Bassani, nel ruolo di vicepresidente, e di Miriana Cardinale, segretario. A loro fianco i quattro membri di giunta Francesca Formaggio, che si occuperà di gestire i social network, Laura Zacchi ai rapporti con le scuole, Stefano Vercellone allo sport e Luca Colombo ai rapporti con le associazioni locali.

I rappresentanti della Consulta sono stati individuati insieme al vicesindaco Fausto Valdo e all'assessore alle politiche giovanili Martina Graglia, che ha presentato l'incontro online. "Abbiamo in programma di rimettere in piedi questo progetto da tempo inattivo, e per portarlo avanti abbiamo bisogno di voi - ha affermato Graglia - Il ruolo della Consulta sarà quello di promuovere iniziative, collaborare con le associazioni locali, organizzare feste e manifestazioni". Finora la Consulta si è fatta conoscere attraverso le pagine Facebook e Instagram, in attesa che il Coronavirus permetta di realizzare qualche attività anche oltre il mondo virtuale.

Tra le idee in campo c'è l'apertura della biblioteca in diverse fasce orarie, in modo da garantire ai giovani un luogo in cui studiare. Per la bella stagione si pensa poi a organizzare qualche manifestazione sportiva in sinergia con gli altri sodalizi del paese. Entrambi i progetti sono inseriti in un Piano triennale che è stato approvato dalla stessa assemblea. "Viste le restrizioni in atto non è possibile effettuare molte proposte" sottolineano dal direttivo. Qualche spiraglio si spera possa aprirsi a giugno, quando il gruppo tornerà a riunirsi. "Sarà gradita la presenza di tutti i giovani tronzanesi" sottolineano dalla Consulta.