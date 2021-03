Asigliano: "Ruggiero si è risvegliato dal coma"

Aggiornamento confortanti sullo stato di salute di Davide Ruggiero, il ragazzo coinvolto nell'incidente di sabato 6 marzo sulla strada tra Vercelli ed Asigliano, arrivano per bocca del sindaco di Asigliano Carolina Ferraris: "I genitori ci fanno sapere che il ragazzo è stato trasferito a Vercelli nel reparto di rianimazione, dopo che era stato trasportato in codice rosso a Novara - annuncia Ferraris - Si è svegliato dal coma e risponde agli stimoli. Notizie come queste riempiono il cuore di speranza".

Il trentenne asiglianese è stato operato alla testa a Novara, a seguito del trauma cranico subito.