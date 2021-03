Crescentino dà l'addio a Giampi, l'amico di tutti

Crescentino saluta “Giampi” amico di tutti, uomo garbato e sempre sorridente.

Aveva 64 anni Giampiero Regis, originario di Livorno Ferraris, ex dipendente Sorin, tutti in città lo ricordano per aver gestito per 20 anni il bar della stazione con la moglie Raffaella; un caffè, le sigarette, il deposito delle biciclette per chi prendeva il treno, tutta la città è passata sotto i suoi occhi ironici e dolci.

Master di biliardo e appassionato dei giochi di carte, in estate Giampiero attendeva paziente sul bordo dei fossi le rane di cui era un abile pescatore. Si può dire che il filo conduttore della sua vita sia stata la pazienza; con lui se ne va quella rara capacità di far ridere senza scomporsi.