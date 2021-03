Consegnate al Gruppo volontari del soccorso 90 tute protettive

Santhià: l’amministrazione comunale ha consegnato al Gruppo volontari del soccorso Santhià - GvsS - circa 90 tute protettive, che serviranno per gli interventi nei casi sospetti di Covid.

"In emergenza sanitaria le parole non bastano, bisogna sostenere le associazioni che sono in prima linea - sottolinea il sindaco Angelo Cappuccio - . Supportare i volontari nel soccorso e nell'emergenza, che torna ad essere nuovamente insidiosa, con dispositivi di protezione diventa anche un augurio di buon lavoro".