Trino: dal distretto del commercio ai cantieri di lavoro

La domanda per il distretto del commercio, il buon esito del bando per i cantieri di lavoro, l’adesione alla vaccinazione per over 70 e per le persone vulnerabili, gli attuali positivi al Covid-19. Il sindaco Daniele Pane ha toccato vari argomenti nella giornata di ieri, martedì 10 marzo.

La situazione dei contagi: è di questa mattina la notizia di due nuove persone che sono diventate negative e così il totale dei positivi a Trino attualmente è di 18 unità. "Visto che la nostra situazione, sia a livello comunale che si territorio Asl, sembra sotto controllo e tranquilla, mi auguro di non dover passare in zona rossa e che vengano adottate misure territoriali così come fatto per le scuole", afferma Pane.

La campagna vaccinale contro il Covid-19: "Da lunedì 15 marzo prende il via l’adesione alla vaccinazione per gli over 70, la fascia dai 70 ai 79anni - spiega Pane - L’adesione avviene attraverso il portale www.IlPiemonteTivaccina.it. Sempre a partire dal 15 marzo i medici di famiglia inizieranno a caricare le adesioni alla vaccinazione anche per le 13 tipologie di estremamente vulnerabili individuate dal piano nazionale". Intanto domani, giovedì 11 marzo, proseguirà la serie di vaccinazioni per gli over 80 trinesi: nelle prime due settimane ne sono stati vaccinati 185. Su questo tasto il sindaco tuona deciso: "Ora serve accelerare sui vaccini, è impensabile vaccinare solo 90 persone alla settimana a Trino, dedicando solo un giorno. Abbiamo strutture disponibili, volontari a disposizione, mi chiedo quindi perché l’Asl Alessandria non valuti queste strutture e le nostre disponibilità. Dobbiamo arrivare a fare almeno 400 vaccini alla settimana, altrimenti non ne usciamo più".

Il distretto del commercio: "Avvisiamo le attività commerciali e i pubblici esercizi che il Comune di Trino, come capofila, presenterà domanda in Regione Piemonte per il riconoscimento di un distretto del commercio, insieme ad altri 19 Comuni. Il riconoscimento di distretto potrà portare sul territorio risorse economiche per rendere più attrattiva e competitiva l’offerta commerciale dei nostri Comuni. Chiediamo il supporto di attività commerciali e pubblici esercizi e nei prossimi giorni una nostra incaricata passerà a chiedere di sostenere l’iniziativa firmando una manifestazione d’interesse. Questo documento non comporta nessun obbligo, né operativo, né economico. Il nostro obiettivo è di lavorare insieme per dare ancora più valore alle nostre città e al nostro territorio".

I cantieri di lavoro: Il Comune di Trino nell’autunno 2020 ha partecipato a un bando per i cantieri di lavori rivolti a persone disoccupate in condizioni di disagio. La proposta trinese si basava su un progetto di cantiere con cui utilizzare almeno due lavoratori pari al 15 per cento dei dipendenti a tempo indeterminato in organico, per far loro svolgere delle attività temporanee e straordinarie di opera di pubblica utilità nell’ambito dei beni culturali e artistici. Queste persone potranno essere indirizzate una dal settore tecnico al mantenimento del patrimonio comunale e una dal settore scolastico insieme alle associazioni locali e volontarie per le attività di divulgazione, informazione e promozione del territorio. Si tratta di 30 ore settimanali dal lunedì al sabato compreso per complessive 260 giornate lavorative, dodici mesi. La spesa complessiva per il progetto di cantiere proposto è di 21.000 euro, 9.406,80 euro è la quota riconosciuta dalla Regione Piemonte.