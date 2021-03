Santhià: non si arresta l'aumento dei contagi, sono 67 i positivi

Santhià, Coronavirus: in continuo aumento il numero dei contagi, sono 67 attualmente i positivi di cui tre ricoverati in ospedale. Il dato, in crescita accelerata nelle ultime due settimane, rispecchia però una situazione nella media se confrontata con altri Comuni piemontesi.

Sono 2750 i santhiatesi che hanno effettuato almeno un tampone dall'inizio della pandemia e 19 i deceduti positivi al covid-19. Da una quindicina di giorni ormai, nei locali del Presidio sanitario, è iniziata la vaccinazione per gli ultraottantenne che hanno aderito alla campagna. Inoltre, dal 15 marzo, potrebbe essere già allestita la sede degli alpini come centro vaccinale.