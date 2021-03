Casale Monferrato: rinviate fiere e mercatini

Rinviate le fiere e i mercatini di marzo a Casale Monferrato causa Covid.

Il Comune ha ufficializzato l'annullamento di tre appuntamenti a seguito dell'entrata in vigore del Dpcm del 2 marzo e della classificazione del Piemonte in zona arancione. Non si svolgeranno quindi la Fiera di marzo (cosiddetta Fiera dei fiori) in programma domenica 14 e domenica 21 marzo nei giardini di viale Beretta e viale Crispi, il mercatino Doc Monferrato Tipico & Shopping (organizzato dall'associazione Casale C'è) del 14 marzo lungo le vie del centro storico e il Mercatino dell'Antiquariato sempre del 14 marzo all'interno del Mercato Pavia di piazza Castello.