Al via la messa in sicurezza del tratto Varallo-Civiasco

E' stato approvato il progetto definitivo del nuovo lotto di “interventi di difesa attiva e passiva nei Comuni di Varallo e Civiasco” lungo la Strada provinciale 78 del “Passo della Colma”.

“Questi nuovi interventi - annota il vicepresidente Pier Mauro Andorno - rientrano nel quadro di opere del Piano Operativo Ambiente F.S.C. 2014-2020. La 78 è un’arteria fortemente strategica in quanto di collegamento con il Vco e la Val d’Ossola, e la sua manutenzione per la parte di nostra competenza è dunque prioritaria”. L’importo dei lavori ammonterà a 500.000 euro e prevederà la messa in sicurezza dei versanti a monte nel tratto compreso tra i territori comunali di Varallo e Civiasco, con l’installazione di reti armate e barriere paramassi. “Ottenute le autorizzazioni dagli Enti competenti - conclude Andorno - entro il corso dell’anno inizieranno i lavori. Oltre che ringraziare i tecnici provinciali voglio ringraziare sentitamente il presidente Eraldo Botta per l’impegno politico profuso in chiave di prevenzione sulla viabilità”.