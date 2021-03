In piazza Paolotti attivata la fontana con giochi di luci a led

Gattinara: accesa la fontana in piazza Paolotti. Dopo un intervento di riqualificazione durato diversi mesi, il 9 gennaio è stata inaugurata il nuovo piazzale. I lavori, costati 588.000 euro, hanno interessato un’area di 4620 metri quadrati. La Regione Piemonte ha finanziato il progetto per l'importo di 120.000 euro, grazie ad un bando vinto dal Comune.

La fontana, realizzata a raso terra, si estende su un'area di 9 metri per 4. Pur essendo già ultimata, non era ancora stata accesa a causa delle rigide temperature invernali. Nei giorni scorsi invece, complice anche il miglioramento del meteo, i gattinaresi hanno potuto ammirare la fontana accesa e illuminata con giochi di luci a led.

Il progetto di riqualificazione consentirà di utilizzare la piazza sia come area mercatale sia come teatro di eventi culturali e 'mondani', grazie al nuovo appeal turistico. Il progetto ha previsto la realizzazione di un’area verde centrale costituita da due aiuole, con nuove alberature laterali. È stata mantenuta e potenziata la funzione mercatale con lo spostamento delle postazioni degli ambulanti, in modo da aumentarne la visibilità . Rinnovati gli allacciamenti al sistema elettrico, idrico e fognario e posizionati diversi elementi di arredo urbano.