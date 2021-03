Cigliano: un giorno solo a settimana per le vaccinazioni

Cigliano: un giorno solo a settimana per vaccinare gli ultraottantenni di 6 paesi. I tempi della campagna di immunizzazione alla Casa della salute lasciano perplessi alcuni cittadini. Ma l'Asl risponde: "Bisogna avere pazienza".

"Sono diversi giorni che mia mamma anziana attende la convocazione per il vaccino. Abbiamo indicato la disponibilità al medico di base, come prevede la norma, ma finora tutto tace". La segnalazione di una lettrice, a ben vedere, ricalca i commenti di diversi altri cittadini di Cigliano e dei paesi limitrofi. A oggi nella struttura di vicolo Garavoglia il siero anti-Coronavirus viene somministrato una volta a settimana, il lunedì. Per alcuni appare insufficiente, considerando che in lista ci sono gli anziani di cinque Comuni oltre a Cigliano: Alice Castello, Borgo d'Ale, Moncrivello, Bianzè e Livorno Ferraris. In altre parole, si tratta di circa 1.500 persone. "Stiamo facendo tutto il possibile. In totale sono ben 16.000 gli ultraottantenni che dobbiamo vaccinare" rispondono dall'Azienda sanitaria.

Nel frattempo, il consiglio è di verificare la corretta iscrizione alla piattaforma della Regione che gestisce la campagna. "Si può controllare con il proprio medico di base se è presente il nominativo e soprattutto il numero di telefono cui viene inviato l'sms di convocazione: se questo è sbagliato, non si riceverà alcun appuntamento" precisano dall'Asl. A oggi l'Azienda sanitaria vaccina mediamente al giorno 500 persone. A Cigliano il servizio è rivolto solo agli over 80 perché gli insegnanti, altra categoria attualmente interessata, vengono convocati a Vercelli e Borgosesia. "Queste sedi sono le uniche a operare tutti i giorni della settimana. Gli altri presidi, come appunto quello di Cigliano, vengono attivati una volta ogni sette giorni" proseguono dall'Asl.

In ogni caso va detto che la vaccinazione anti-Covid è un'impresa in continuo divenire. "E' la Regione a decidere di volta in volta le categorie da coinvolgere e il siero da utilizzare, anche in base alle disponibilità" precisano dall'Asl. Anche la scelta delle strutture è vincolata a una serie di requisiti. "Non è una vaccinazione semplice come l'antinfluenzale - è in sintesi il messaggio dell'Asl - Specialmente per le categorie più fragili, come gli anziani, è necessaria la presenza di un medico e di personale amministrativo, che verifichi insieme all'interessato l'eventuale sussistenza di controindicazioni".