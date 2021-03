Cavaglià: in due giorni vaccinati 467 ultraottantenni

Cavaglià: una volta i balli, ora le punture. Nello scorso fine settimana il polivalente si è trasformato in sede vaccinale: 467 sono gli ultraottantenni che hanno ricevuto la prima dose del farmaco.

L'Asl di Biella ha premuto sull'acceleratore: tra sabato 6 e domenica 7 marzo il siero anti-Coronavirus è stato iniettato a 2.088 persone. "In questo modo abbiamo raggiunto l'obiettivo previsto" affermano dall'Azienda sanitaria, che ieri, lunedì 8 marzo, contava 22.600 somministrazioni totali effettuate. I punti vaccinali attivi nel fine settimana erano quelli di Biella (uno all'ospedale e uno in via don Sturzo), Candelo, Cossato, Ponzone (Valdilana) e appunto Cavaglià, che ha visto il maggior numero di vaccini somministrati. Qui, oltre ai residenti, sono stati convocati i cittadini di Dorzano, Roppolo, Cerrione, Salussola, Viverone e Zimone.

"Il primo a ricevere la dose è stato Augusto Zaghi, 80 anni, nato a Santhià, ma trasferitosi a Salussola a seguito del matrimonio - affermano dall'Asl - E' un bersagliere e ha donato sangue con l'Avis fino al limite d'età". La prima donna vaccinata è invece Maria Maddalena Balangera, 84 anni di Vergnasco.

La due giorni di Cavaglià si è concretizzata grazie alla collaborazione di varie figure: "il personale infermieristico dell'Asl, i volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile - elencano dall'Azienda sanitaria - E poi i medici di medicina generale Scarcella, Saettone, Tarchia, Fiori, Pamparana e Russolillo, oltre al dottor Corsaro dell'Unità speciale di continuità assistenziale".

Ma l'appuntamento vaccinale è stato seguito anche da alcuni dirigenti dell'Asl e dagli amministratori del territorio, in particolare dal sindaco e dal vicesindaco di Cavaglià, Mosé Brizi e Giorgio Cabrio, e dai primi cittadini di Salussola, Manuela Chioda, e Cerrione, Anna Zerbola.